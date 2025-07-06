Укрзалізниця додала ще три потяги з жіночими купе: список

В Укрзалізниці повідомили про розширення списку поїздів, де будуть жіночі купе.

– Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей – один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще три потяги, у яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони, – йдеться у повідомленні.

Нові потяги з жіночими купе: коли будуть доступні

Нові поїзди з жіночими купе:

№ 38/37 Київ – Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 22/21 Львів — Харків.

– У всіх трьох потягах жіночі купе будуть у вагоні №5, перші рейси вже з 25 липня, – уточнили залізничники.

Повний список поїздів із жіночими купе

В Укрзалізниці нагадали, що у такі купе допускаються лише жінки чи жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

Зараз дивляться

Отже, жіночі купе вже доступні у складі 15 поїздів:

№ 1/2 Харків – Ворохта;

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№ 15/16 Харків – Ясіня;

№ 17/18 Харків – Мукачеве (Ужгород);

№ 22/21 Львів – Харків;

№ 26/25 Одеса – Ясіня;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 38/37 Київ – Запоріжжя;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№ 75/76 Київ – Кривий Ріг;

№ 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Київ – Рахів;

№ 98/97 Ковель – Київ.

У відомстві закликали під час вибору вагона звертати увагу на позначку “Жіноче купе” під час оформлення квитка у застосунку або на сайті.

Джерело : Укрзалізниця

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