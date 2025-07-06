Укрзалізниця додала ще три потяги з жіночими купе: список
В Укрзалізниці повідомили про розширення списку поїздів, де будуть жіночі купе.
– Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей – один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще три потяги, у яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони, – йдеться у повідомленні.
Нові потяги з жіночими купе: коли будуть доступні
Нові поїзди з жіночими купе:
- № 38/37 Київ – Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 22/21 Львів — Харків.
– У всіх трьох потягах жіночі купе будуть у вагоні №5, перші рейси вже з 25 липня, – уточнили залізничники.
Повний список поїздів із жіночими купе
В Укрзалізниці нагадали, що у такі купе допускаються лише жінки чи жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.
Отже, жіночі купе вже доступні у складі 15 поїздів:
- № 1/2 Харків – Ворохта;
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
- № 15/16 Харків – Ясіня;
- № 17/18 Харків – Мукачеве (Ужгород);
- № 22/21 Львів – Харків;
- № 26/25 Одеса – Ясіня;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 38/37 Київ – Запоріжжя;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
- № 75/76 Київ – Кривий Ріг;
- № 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Київ – Рахів;
- № 98/97 Ковель – Київ.
У відомстві закликали під час вибору вагона звертати увагу на позначку “Жіноче купе” під час оформлення квитка у застосунку або на сайті.