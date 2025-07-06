Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Укрзалізниця додала ще три потяги з жіночими купе: список

жіночі купе в Укрзалізниці
Фото: Pixabay

В Укрзалізниці повідомили про розширення списку поїздів, де будуть жіночі купе.

– Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей – один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще три потяги, у яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони, – йдеться у повідомленні.

Нові потяги з жіночими купе: коли будуть доступні

Нові поїзди з жіночими купе:

  • 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • 98/97 Ковель – Київ;
  • 22/21 Львів — Харків.

– У всіх трьох потягах жіночі купе будуть у вагоні №5, перші рейси вже з 25 липня, – уточнили залізничники.

Повний список поїздів із жіночими купе

В Укрзалізниці нагадали, що у такі купе допускаються лише жінки чи жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

Зараз дивляться

Отже, жіночі купе вже доступні у складі 15 поїздів:

  • 1/2 Харків – Ворохта;
  • 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
  • 15/16 Харків – Ясіня;
  • 17/18 Харків – Мукачеве (Ужгород);
  • 22/21 Львів – Харків;
  • 26/25 Одеса – Ясіня;
  • 29/30 Київ – Ужгород;
  • 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
  • 75/76 Київ – Кривий Ріг;
  • 81/82 Київ – Чоп (Ужгород);
  • 95/96 Київ – Рахів;
  • 98/97 Ковель – Київ.

У відомстві закликали під час вибору вагона звертати увагу на позначку “Жіноче купе” під час оформлення квитка у застосунку або на сайті.

Читайте також
Укрзалізниця посилює контроль на вокзалах: пасажирів просять приїздити раніше
потяг Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця

Пов'язані теми:

вагонЖінка і чоловікУкрзалізниця
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь