Олександр Сергієнко: Донорство — це не лише порятунок інших, а й інвестиція у власне здоров’я

Як стверджують медики, один донор — це шанс на життя для трьох пацієнтів. Під час війни запаси донорської крові часто є вирішальним фактором у порятунку життя людини, яка так чи інакше постраждала від ворожих обстрілів. Ось чому кожен з нас може стати саме тим, хто подарує комусь безцінну надію. Ба більше, кожен з нас може стати тим, кого врятує безцінна донорська кров.

Минулого року SLM-новини спільно з Українським центром трансплант-координації (УЦТК), Starlight Media, Фактами ICTV і “Вікнами” ініціювали соціальну кампанію “Донорство — безцінне”, щоб більше українців усвідомили серцем: донор — це не про героїв з фільмів. Це — про нас з вами.

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Про проміжні результати співпраці Фактам ICTV розповів заступник генерального директора УЦТК Олександр Сергієнко.

Висока синергія партнерства

– Наша спільна робота з популяризації донорства виявилася справді ефективною. За цей час значно зросла кількість добровільних донорів, що дало можливість утримувати запаси крові в необхідній кількості, – зазначив наш співрозмовник.

Хоча, за його словами, з першого дня повномасштабного вторгнення допомогу в поповненні запасів донорської крові пропонували європейські колеги, які були практично впевнені: наша система крові не витримає жахливого навантаження.

Але вітчизняна система крові гідно витримала удар і прийняла виклик. Наразі простежується чітка динаміка збільшення кількості добровільних безоплатних донорів, які стали здавати кров регулярно, тобто до чотирьох разів на рік.

За словами Олександра Сергієнка, українці дуже активно реагують на заклики медиків до донорства, охоче беруть участь у всіх загальноукраїнських кампаніях, які проводить Центр.

– Найголовніше, й на цьому хочу зробити особливий акцент, українці в більшості своїй ідуть здавати кров добровільно, безоплатно і на регулярній основі. Це прекрасно, я вважаю, – зауважив заступник директора УЦТК.

Мегарівень мотивації та відповідальності

Олександр Сергієнко зазначив, що саме принцип добровільного безоплатного донорства є законодавчою основою систем крові в країнах Євросоюзу, шляхом до якого впевнено йде Україна.

– Але є в цій позиції й інший, дуже важливий аспект: добровільне донорство – це завжди вища якість крові та її компонентів, – пояснив експерт.

За його словами, добровільні донори відповідальніше ставляться до власного здоров’я, вони ніколи не прийдуть на донацію, приховавши свій хворобливий стан. У таких людей зовсім інший світогляд, інший рівень відповідальності, інша мотивація.

Донорство для оновлення організму

Олександр Сергієнко також нагадав, що донорство надзвичайно благотворно позначається на здоров’ї. За його словами, донація крові запускає різні механізми, зокрема оновлення організму, наприклад вироблення імунних клітин, які захищають нас від інфекцій, серед яких і смертельно небезпечні.

Крім того, фахівці Центрів крові проводять тестування на так звані соціально значущі інфекції, як-от ВІЛ, гепатити, сифіліс.

– Такий скринінг часто допомагає виявити патології до появи перших симптомів, що дає підстави розпочати успішне лікування на найраніших стадіях. І в цьому ще один незаперечний плюс донорства, – зазначив Сергієнко.

Хороша інвестиція під час війни

Заступник директора УЦТК згадав і про дуже важливу позицію, яку озвучив один із донорів: донорство – це хороша інвестиція, особливо під час війни.

– Тому що, здаючи кров на регулярній основі, ви будете впевнені, якщо, не дай Боже, з вами або вашими близькими, рідними, друзями трапиться біда, людину врятують завдяки донорським запасам, – зазначив Олександр Сергієнко.

Тим більше, за його словами, держава зараз доклала максимум зусиль, щоби сформувати цю об’єктивну потребу в компонентах крові для медичних закладів по всій Україні, у великих містах і невеликих населених пунктах.

Але, безумовно, в основі цієї цієї стабільної та функціональної системи стоять люди, які готові здати кров за першим покликом – відповідально, добровільно й безоплатно. Здати кров, щоб врятувати іншого, щоб врятувати, у разі необхідності, себе, наголосив експерт.

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