Компенсації за програмою єВідновлення отримали майже 109 тис. родин – уряд

Майже 109 тис. українських родин скористалися програмою єВідновлення: отримали компенсації на ремонт пошкодженого житла або придбання нової оселі на заміну зруйнованій внаслідок російської агресії.

Компенсації за програмою єВідновлення

Станом на 1 червня, компенсації були надані майже 90 тис. осіб за пошкоджене житло на загальну суму понад 9 млрд грн.

Крім того, за знищене житло видано понад 18,5 тис. житлових сертифікатів на загальну суму 27,3 млрд грн.

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Нові домівки вже придбали майже 11 тис. українців, з яких близько 4,5 тис. – внутрішньо переміщені особи.

Крім того, держава продовжує надавати виплати для відбудови на власній ділянці, які стартували на початку 2025 року. Завдяки цьому 475 людей отримали кошти на загальну суму 606,9 млн грн.

Нагадаємо, що ці компенсації є частиною проєкту HOME, який реалізує Банк розвитку Ради Європи.

Сервіс єВідновлення та Реєстр пошкодженого і знищеного майна впроваджуються за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

Джерело: Уряд online

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