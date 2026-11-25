Коли школа розповідає про міжнародне визнання своєї роботи, це завжди привертає увагу й має солідний вигляд.

Саме тому багато навчальних закладів, прагнучи вразити батьків, буквально завалюють їх малознайомими термінами та назвами організацій. Проте чи завжди за цим стоїть реальна цінність для учня: якість навчання, практичні переваги та нові можливості?

У найбільшій в Україні дистанційній школі Оптіма поділилися власним досвідом: на її прикладі можна розібратися, що можуть розповісти про навчальний заклад професійні премії, сертифікати та партнерські програми.

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Хто саме визнає досягнення школи

За гучною назвою премії іноді складно розпізнати суть. Саме тому батькам насамперед варто з’ясувати, звідки походить відзнака та за що її присудили школі.

Наприклад, у 2025 році Оптіма стала переможницею Digital Education Awards у номінації Digital Education Institution of the Year. А роком раніше компанія стала фіналісткою EdTechX Awards у категорії Diversity & Inclusion.

Водночас сама назва премії ще не свідчить про її вагомість. На освітньому ринку можна зустріти маловідомі конкурси, тому батькам важливо перевіряти, хто їх організовує та за якими критеріями визначає переможців.

Які можливості відкривають міжнародні партнерства

Навіть найавторитетніша нагорода не замінить учневі цікавих уроків і якісної освіти. Тому наступне, на що варто звернути увагу, — це які міжнародні програми пропонує школа та що вони дають дитині. Повернемося до прикладу Оптіми:

Статус Cambridge International School дає школі змогу навчати дітей за програмою Cambridge IGCSE та A Level.

дає школі змогу навчати дітей за програмою Cambridge IGCSE та A Level. Програма подвійного диплома — діти паралельно навчаються в Оптімі й американській The Providence Country Day School й отримують документи про освіту обох країн.

— діти паралельно навчаються в Оптімі й американській The Providence Country Day School й отримують документи про освіту обох країн. Окремий напрям міжнародної співпраці — участь школи в Erasmus+. Завдяки цьому учні зможуть долучатися до міжнародних проєктів і обмінюватися досвідом з однолітками з інших країн, а вчителі — брати участь у професійних тренінгах і курсах. Чи підтверджуються освітні можливості результатами Міжнародні партнерства — це важлива сторона діяльності школи, але не варто забувати й про найбільш очевидний показник — досягнення учнів. Наприклад, у рейтингу за результатами НМТ-2026 з англійської мови Оптіма посіла перше місце серед усіх навчальних закладів України. Зрештою, міжнародне визнання має сенс саме тоді, коли за ним стоять конкретні можливості для дитини: навчання за престижними англомовними програмами, якісна підготовка до іспитів і подальше навчання в університеті. Саме на такі речі насамперед варто звертати увагу батькам, вибираючи школу. Фото: Оптіма

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