Надзвичайну ситуацію оголошено у Львові та області

Обласна комісія ТЕБ та НС Львівської ОДА ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.
Надзвичайна ситуація у Львові та області починає діяти з 00.01 24 березня 2020 року.
– Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні, – наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
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Раніше 23 березня Кабмін оголосив надзвичайну ситуацію у трьох областях – Донецькій, Тернопільській та Черкаській.
Нині режим надзвичайної ситуації встановлено вже у 10 областях.
Джерело: Львівська міськрада