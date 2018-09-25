На залізничному переїзді під Миколаєвом швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Херсон-Київ протаранив автомобіль Славуту. Водій і пасажир авто загинули.

Про це повідомляє видання Новини-N.

Відзначається, що водій, проігнорувавши звукову та світлову сигналізацію, виїхав на залізничний переїзд біля станції Лоцкине.

Поъзд, яки рухався на швидкості близько 100 км, протаранив Славуту і відкинув її на відстань близько 200 метрів.

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В результаті ДТП загинули водій і пасажир автомобіля.

При цьому ніхто з пасажирів поїзда і бригади тепловоза не постраждав.

Після аварії потяг затримався приблизно на годину.



Під Миколаєвом Інтерсіті відкинув Славуту на 200 м / 2 фотографии

Сьогодні у Тернопільській області на автодорозі Доманово-Ковель-Черніці-Тереблече зіткнулися два авто, у результаті чого загинули 3 людини.

Фото: Новини-N