На залізничному переїзді під Миколаєвом швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Херсон-Київ протаранив автомобіль Славуту. Водій і пасажир авто загинули.
Про це повідомляє видання Новини-N.
Відзначається, що водій, проігнорувавши звукову та світлову сигналізацію, виїхав на залізничний переїзд біля станції Лоцкине.
Поъзд, яки рухався на швидкості близько 100 км, протаранив Славуту і відкинув її на відстань близько 200 метрів.
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В результаті ДТП загинули водій і пасажир автомобіля.
При цьому ніхто з пасажирів поїзда і бригади тепловоза не постраждав.
Після аварії потяг затримався приблизно на годину.
Під Миколаєвом Інтерсіті відкинув Славуту на 200 м / 2 фотографии
Сьогодні у Тернопільській області на автодорозі Доманово-Ковель-Черніці-Тереблече зіткнулися два авто, у результаті чого загинули 3 людини.
Фото: Новини-N
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