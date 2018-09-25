PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Під Миколаєвом Інтерсіті відкинув Славуту на 200 м/

Під Миколаєвом Інтерсіті відкинув Славуту на 200 м

На залізничному переїзді під Миколаєвом швидкісний поїзд Інтерсіті сполученням Херсон-Київ протаранив автомобіль Славуту. Водій і пасажир авто загинули.

Під Миколаєвом Інтерсіті відкинув Славуту на 200 м

Про це повідомляє видання Новини-N.

Відзначається, що водій, проігнорувавши звукову та світлову сигналізацію, виїхав на залізничний переїзд біля станції Лоцкине.

Поъзд, яки рухався на швидкості близько 100 км, протаранив Славуту і відкинув її на відстань близько 200 метрів.

Читайте: У Запоріжжі маршрутка влетіла в зупинку з людьми

В результаті ДТП загинули водій і пасажир автомобіля.

При цьому ніхто з пасажирів поїзда і бригади тепловоза не постраждав.

Після аварії потяг затримався приблизно на годину.

image image
Під Миколаєвом Інтерсіті відкинув Славуту на 200 м / 2 фотографии

Сьогодні у Тернопільській області на автодорозі Доманово-Ковель-Черніці-Тереблече зіткнулися два авто, у результаті чого загинули 3 людини.

Фото: Новини-N

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Кривому Розі маршрутка врізалася в дерево: постраждало 10 осіб
ДТП
Авто практично розірвало. У ДТП на Тернопільщині загинули 3 людини
дтп в киеве
Смертельное ДТП в Киеве: пара перебегала 8 полос над подземным переходом (18+)
5 осіб загинули в результаті ДТП в Криму
Розірвало навпіл: під Києвом маршрутка протаранила легковик
“Трохи випила”: в Києві п’яна жінка на Lanos влетіла у церкву
ДТП у Києві
Масштабна ДТП у Києві. П’яний водій Daewoo розбив 4 авто
Іван Попович
Їхав на концерт: у ДТП потрапив народний артист Іван Попович
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка