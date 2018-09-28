В урочищі поблизу села Грабово (Закарпатська область) чоловік застрелив місцевого жителя.

В урочищі поблизу села Грабово (Закарпатська область) чоловік, під час збору грибів, застрелив місцевого жителя, прийнявши його за хижу тварину, повідомляє прес-служба ГУНП у Закарпатській області.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що житель села Грабово знайшов у чагарнику в урочищі чоловіка з вогнепальним пораненням.

– Правоохоронці встановили, що 20-річний заявник в лісі під час збирання грибів почув шум з заростей і, переплутавши потерпілого з хижою твариною, вистрілив у нього. Після скоєного житель Грабова намагався надати невідкладну допомогу пораненому і відвезти його до лікарні. По дорозі в медустанову 50-річний чоловік помер. Після цього молодик запанікував і повідомив, що знайшов загиблого вже підстріленим, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 КК України (Вбивство, вчинене через необережність).

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До слова, у Немишлянському районі Харкова вибух ручної гранати РГД-5 на території приватного будинку пошкодив вікна.

Фото: прес-служба ГУНП у Закарпатській області