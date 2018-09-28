В Немышлянском районе Харькова взрыв ручной гранаты РГД-5 на территории частного дома повредил окна. Пострадавших нет.

Взрыв в Харькове произошел во дворе на улице Крамаренковской 28 сентября около 2.44, сообщает Нацполиция.

– В Немышлянский отдел полиции поступило сообщение от 37-летней женщины.

Она рассказала, что на улице Крамаренковской на территории ее частного домовладения произошел взрыв, – говорится в сообщении.

По предварительным выводам, взорвалась ручная граната РГД-5.



Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Взрыв в Харькове: во двор частного дома бросили гранату / 3 фотографии

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На место выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления полиции и кинологи.

Открыто уголовное производство по статье хулиганство. Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к событию лиц.

По данным NewsRoom, взрыв произошел рядом с домом местного активиста – руководителя организации Восточный дозор Сергея Гайденко.

Тем временем в Одессе задержали троих подозреваемых в покушении на общественного активиста Олега Михайлика.

Фото: Нацполиция