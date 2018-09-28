В Немышлянском районе Харькова взрыв ручной гранаты РГД-5 на территории частного дома повредил окна. Пострадавших нет.
Взрыв в Харькове произошел во дворе на улице Крамаренковской 28 сентября около 2.44, сообщает Нацполиция.
– В Немышлянский отдел полиции поступило сообщение от 37-летней женщины.
Она рассказала, что на улице Крамаренковской на территории ее частного домовладения произошел взрыв, – говорится в сообщении.
По предварительным выводам, взорвалась ручная граната РГД-5.
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На место выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления полиции и кинологи.
Открыто уголовное производство по статье хулиганство. Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к событию лиц.
По данным NewsRoom, взрыв произошел рядом с домом местного активиста – руководителя организации Восточный дозор Сергея Гайденко.
Тем временем в Одессе задержали троих подозреваемых в покушении на общественного активиста Олега Михайлика.
Фото: Нацполиция