У Немишлянському районі Харкова вибух ручної гранати РГД-5 на території приватного будинку пошкодив вікна. Постраждалих немає.

Вибух у Харкові стався у подвір’ї на вулиці Крамаренківській 28 вересня близько 2.44, повідомляє Нацполіція.

– До Немишлянського відділу поліції надійшло повідомлення від 37-річної жінки.

Вона розповіла, що на вулиці Крамаренківській на території її приватного домоволодіння стався вибух, – йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками, вибухнула ручна граната РГД-5.



Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Вибух у Харкові: у подвір’я приватного будинку кинули гранату / 3 фотографии

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На місце виїжджала слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічного управління поліції і кінологи.

Відкрито кримінальне провадження за статею хуліганство. Поліція встановлює обставини та причетних до події осіб.

За даними NewsRoom, вибух стався поряд із будинком місцевого активіста – керівника організації Східна варта Сергія Гайденка.

Тим часом в Одесі затримали трьох підозрюваних у замаху на громадського активіста Олега Михайлика.

Фото: Нацполіція