Покушение на Михайлика: в Одессе задержали подозреваемых

В Одессе правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении на общественного активиста Олега Михайлика.
Известно, что следователи установили личности нападавших благодаря геолокации с телефонов — во время покушения они находились вблизи дома Михайлика.
Так, по состоянию на день вторника, 25 сентября, двое подозреваемых доставлены в Приморский райотдел полиции, а третий – находится в Еврейской больнице.
Сообщается, что именного у последнего, госпитализированного Торнике Нагладзе, якобы и нашли пистолет, из которого стреляли в Михайлика.
Он является гражданином Грузии.
Двое других подозреваемых, предварительно, также являются представителями грузинской диаспоры – Лаша Герасин и Манучар Варшанидзе.
Ожидается, что в ближайшие часы Приморский райсуд вынесет задержанным меру пресечения.Читайте: За год 14 нападений на активистов. Найдут ли заказчиков нападения на Олега Михайлика Покушение на Олега Михайлика: все версии Покушение на Олега Михайлика: как чувствует себя и почему одесситы вышли на протест
Что касается третьего подозреваемого, издание со ссылкой на слова его близких, сообщает, что мужчина является инвалидом первой группы.
У больницы, где лежит Нагладзе уже собрались десятки граждан Грузии, а также туда приехал грузинский консул Торнике Берекашвили.
Напомним, к расследованию нападения на Олега Михайлика привлекли работников СБУ.
Фото: Олег Михайлик/Facebook