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Покушение на Михайлика: в Одессе задержали подозреваемых

В Одессе правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении на общественного активиста Олега Михайлика.

Правоохранители Одессы задержали троих подозреваемых в нападении на общественного активиста Олега Михайлика, сообщает Украинская служба информации.

Известно, что следователи установили личности нападавших благодаря геолокации с телефонов — во время покушения они находились вблизи дома Михайлика.

Так, по состоянию на день вторника, 25 сентября, двое подозреваемых доставлены в Приморский райотдел полиции, а третий – находится в Еврейской больнице.

Сообщается, что именного у последнего, госпитализированного Торнике Нагладзе, якобы и нашли пистолет, из которого стреляли в Михайлика.

Он является гражданином Грузии.

Двое других подозреваемых, предварительно, также являются представителями грузинской диаспоры – Лаша Герасин и Манучар Варшанидзе.

Ожидается, что в ближайшие часы Приморский райсуд вынесет задержанным меру пресечения.

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Что касается третьего подозреваемого, издание со ссылкой на слова его близких, сообщает, что мужчина является инвалидом первой группы.

У больницы, где лежит Нагладзе уже собрались десятки граждан Грузии, а также туда приехал грузинский консул Торнике Берекашвили.

Напомним, к расследованию нападения на Олега Михайлика привлекли работников СБУ.

Фото: Олег Михайлик/Facebook

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