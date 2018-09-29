В одному з недобудованих будинків у Подільському районі Києва підліток впав у шахту ліфта. Від отриманих травм хлопець помер.
Трагедія сталася в недобудованому будинку на вулиці Набережно-Хрещатицькій, повідомляє Київ Оперативний.
15-річний підліток впав у шахту ліфта. Він отримав травми несумісні з життям.
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За словами місцевих жителів, на це будівництво підлітки ходять регулярно.
Упав у шахту ліфта: в Києві на будівництві розбився підліток / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині повідомлено про підозру горе-матері, яка канцелярським ножем намагалась вбити 13-річного сина.
Фото: Київ Оперативний.
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