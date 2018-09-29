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Упав у шахту ліфта: в Києві на будівництві розбився підліток

В одному з недобудованих будинків у Подільському районі Києва підліток впав у шахту ліфта. Від отриманих травм хлопець помер.

Трагедія сталася в недобудованому будинку на вулиці Набережно-Хрещатицькій, повідомляє Київ Оперативний.

15-річний підліток впав у шахту ліфта. Він отримав травми несумісні з життям.

Читайте: Переплутав з твариною: на Закарпатті грибник застрелив чоловіка

За словами місцевих жителів, на це будівництво підлітки ходять регулярно.

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Упав у шахту ліфта: в Києві на будівництві розбився підліток / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині повідомлено про підозру горе-матері, яка канцелярським ножем намагалась вбити 13-річного сина.

Фото: Київ Оперативний.

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