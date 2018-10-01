На Харьковской площади в Дарницком районе Киева иностранец на Volkswagen протаранил Fiat. От полученных травм 1 человек погиб на месте происшествия, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

Следователи предварительно установили, что Volkswagen Touareg двигался со стороны проспекта Бажана в направлении Бориспольского шоссе, выехал на круговой перекресток и совершил столкновение с Fiat Doblo.

В результате ДТП водитель Fiat Doblo – 24-летний киевлянин – от полученных телесных повреждений скончался, а пассажира этого автомобиля, тоже 1994 года рождения, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Водителя Volkswagen Touareg – 35-летнего иностранца – задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Также следователи обратились с ходатайством в суд о назначении судебных экспертиз и избрании задержанному меры пресечения. Устанавливаются причины ДТП.







Смертельное ДТП в Киеве: иностранец на Volkswagen протаранил Fiat / 4 фотографии

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