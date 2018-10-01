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Смертельна ДТП у Києві: іноземець на Volkswagen протаранив Fiat

На Харківській площі в Дарницькому районі Києва іноземець на Volkswagen протаранив Fiat. Від отриманих травм 1 людина загинула на місці події, ще одна госпіталізована.

Про це повідомляє столичне управління Нацполіції.

Слідчі попередньо встановили, що Volkswagen Touareg рухався з боку проспекту Бажана у напрямку Бориспільського шосе, виїхав на кругове перехрестя та скоїв зіткнення з Fiat Doblo.

В результаті ДТП водій Fiat Doblo – 24-річний киянин – від отриманих тілесних ушкоджень помер, а пасажира цього автомобіля, теж 1994 року народження, у важкому стані доставили в лікарню.

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Водія Volkswagen Touareg – 35-річного іноземця – затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).

Також слідчі звернулися з клопотанням до суду про призначення судових експертиз та обрання затриманому запобіжного заходу. Встановлюються причини ДТП.

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Смертельна ДТП у Києві: іноземець на Volkswagen протаранив Fiat / 4 фотографии

До слова, 25 вересня на Набережному шосе біля мосту Метро водій Honda Civic втратив свідомість і вилетів на зустрічну смугу.

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