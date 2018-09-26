В Киеве водитель потерял сознание и разбил две машины

25 сентября около 20.30 на Набережном шоссе возле моста Метро водитель Honda Civic потерял сознание и вылетел на встречную полосу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам полицейских, водитель автомобиля Honda Civic двигался по Набережному шоссе в сторону мосте Метро. Во время движения мужчине стало плохо и он потерял сознание. Неуправляемая машина вылетела на разделительный газон, а затем на встречную полосу. После чего Honda столкнулась с Renault Logan и Fiat Doblo.

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В результате аварии водителя Honda госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

У Civic и Renault Logan сильно повреждены передние части, Fiat не получил серьезных повреждений.

На месте работали два экипажа патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа.







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