В одном из городов Одесской области полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 8-летнего мальчика.
Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции в Одесской области в Facebook.
Накануне мать ребенка со своей подругой распивала алкоголь, а в это время ее сын гулял по улицам города, когда к нему подошел незнакомый мужчина и заговорил с ним, а потом повел ребенка за гаражи, где попытался изнасиловать.
После неудачной попытки, злоумышленник увел ребенка в многоэтажку, в которой проживал, поднялся с ним на технический этаж в лифтовую, где в течение нескольких часов избивал и насиловал противоестественным способом, а потом спустился в свою квартиру и лег отдыхать.
Проснувшись утром, злоумышленник скрылся в другой населенный пункт.
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Уже утром мальчик ушел в направлении своего дома. В городе его увидела прохожая, которая решила сопроводить домой. По дороге ребенок рассказал, что с ним произошло, и женщина отвела его в полицию.
Местонахождение преступника установили, а его самого доставили в отделение полиции. Сейчас с 35-летним мужчиной проводятся следственные действия. Злоумышленник дает показания.
Установлено, что мужчина ранее судим, имеет психические расстройства и находится на учете у врачей.
Кроме этого выяснилось, что, вернувшись домой и не обнаружив сына, мать мальчика легла спать.
В полицию женщина планировала обратиться утром, потому что, с ее слов, не хотела беспокоить правоохранителей ночью”.
Кроме этого, в день трагедии женщина уже была привлечена к административной ответственности по ст.184 за то, что систематически не исполняла свои обязанности по воспитанию сына. Семья мальчика находилась на учете в соответствующих службах.
В настоящее время указанное происшествие правоохранители квалифицировали по ст.153 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
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