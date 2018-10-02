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Різала ножем і душила кабелем. У Вишневому жінка вбила матір

У місті Вишневе під Києвом жінка вбила 74-річну матір канцелярським ножем і ножицями, а потім задушила електричним кабелем.

Повідомлення про вбивство жінки у Вишневому надійшло до поліції ввечері. Скривавлене тіло знайшла сусідка 74-річної загиблої.

– На її тілі виявлені тілесні ушкодження у вигляді странгуляційної борозни на шиї, забійна рана голови та ножові поранення на спині, – повідомляє Нацполіція.

З’ясувалося, що смертельні травми пенсіонерці завдала донька під час бійки.

Канцелярським ножем і ножицями вона нанесла п’ять колото-різаних ран по різним частинам тіла, два з яких проникаючі.

Після цього вирішила задушити матір електричним кабелем.

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Поліція затримала жінку при спробі залишити приміщення.

Відкрито кримінальне провадження. Жінці повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, раніше в Києві знайшли труп чоловіка з відрізаними геніталіями.

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