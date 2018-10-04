В Днепре полиция поймала 61-летнего пенсионера, который по ночам крушил автомобили местных жителей.

Он каждый раз менял маршрут, поэтому выйти на его след было нелегко. Мужчина изуродовал более 40 автомобилей днепрян.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

– Заявления в Самарское отделения полиции Днепра начали поступать с марта этого года. Жители жилмассива Приднепровск жаловались, что кто-то систематически бьет лобовое стекло в автомобилях, припаркованных во дворах домов. В полиции зарегистрировали более 40 жалоб граждан на повреждения их транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что установить злоумышленника удалось участковым офицерам полиции по видеозаписи с камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина бросает в лобовое стекло припаркованной машины камень и, когда срабатывает сигнализация, сбегает с места преступления.

Сейчас полиция устанавливает причастность мужчины к другим эпизодам повреждений автомобилей в районе.

Известно, что этот дедушка находится под наблюдением врачей и проходит психиатрическое обследование.

Читайте: В Киеве водитель в авто утонул в Днепре

К слову, сегодня утром в Днепре дерево упало на два автомобиля, которые были припаркованы во дворе.