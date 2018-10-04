Сегодня утром в Днепре дерево упало на два автомобиля, которые были припаркованы во дворе.
Об этом сообщили местные жители, пишет DP область.Онлайн.
Владельцы транспортных средств не смогли спасти свои машины от веток, которые находились на автомобилях, поэтому вызвали спасателей.
По словам местных жителей, они уже просили власти города спилить данное дерево. Оно было в аварийном состоянии. Люди в июне текущего года направляли обращение в горсовет.
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К слову, Факты ICTV писали, что делать, если на машину упало дерево.
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