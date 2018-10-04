У Дніпрі поліція зловила 61-річного пенсіонера, який ночами трощив автомобілі місцевих жителів.

Він щоразу міняв маршрут, тому вийти на його слід було нелегко. Чоловік спотворив понад 40 автомобілів дніпрян.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

– Заяви у Самарське відділення поліції Дніпра почали надходити з березня цього року. Жителі житлового масиву Придніпровськ скаржилися, що хтось систематично б’є лобове скло в автомобілях, припаркованих у дворах будинків. У поліції зареєстрували понад 40 скарг громадян на пошкодження їх транспортних засобів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що встановити зловмисника вдалося дільничним офіцерам поліції з відеозапису камер спостереження. На записі видно, як чоловік кидає у лобове скло припаркованої машини камінь і, коли спрацьовує сигналізація, збігає з місця злочину.

Зараз поліція встановлює причетність чоловіка до інших епізодів пошкоджень автомобілів у районі.

Відомо, що цей дідусь знаходиться під наглядом лікарів і проходить психіатричне обстеження.

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До речі, сьогодні вранці у Дніпрі дерево впало на два автомобілі, які були припарковані у дворі.