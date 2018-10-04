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ДТП в Киеве: Chevrolet остановил движение трамваев

Возле станции метро Черниговская на довольно высокой скорости трамвай въехал в Chevrolet. Никто не пострадал.

Как выяснилось автомобиль неожиданно выскочила на пути.

Об этом сообщает Киев оперативный.

– После ДТП еще несколько десятков метров трамвай протащил автомобиль, – говорится в сообщении.

Движение трамваев приостановлено.

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ДТП в Киеве: Chevrolet остановил движение трамваев / 2 фотографии

Читайте: В Киеве водитель в авто утонул в Днепре

К слову, сегодня около 6.00 в Харькове легковой автомобиль Audi выехал на рельсы и совершил лобовое столкновение с трамваем. Пострадали 3 человека.

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