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ДТП у Києві: Chevrolet зупинив рух трамваїв

Поблизу станції метро Чернігівська на доволі високій швидкості трамвай в’їхав у Chevrolet. Ніхто не постраждав.

Як з’ясувалося автівка зненацька вискочила на колії.

Про це повідомляє Київ оперативний.

– Після ДТП ще кілька десятків метрів трамвай протягнув автівку. Інформація щодо потерпілих перевіряється, – йдеться у повідомленні.

Рух трамваїв призупинено.

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ДТП у Києві: Chevrolet зупинив рух трамваїв / 2 фотографии

Читайте: У Києві водій в авто втопився у Дніпрі

До речі, сьогодні близько 6.00 у Харкові легковий автомобіль Audi виїхав на рейки та скоїв лобове зіткнення з трамваєм. Постраждали 3 особи.

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