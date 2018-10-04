Около 6.00 в Харькове легковой автомобиль Audi выехал на рельсы и совершил лобовое столкновение с трамваем. Пострадали 3 человека.

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

– Возле 15 больницы – (может, сбежали пациенты?) – водитель вот этого Audi пошел на лобовое с трамваем. Для чего специально выехал на рельсы. В результате – трое пострадавших в авто. Один с травмой головы, второй – грудной клетки, третий – пока не известно, потому как без сознания, – написал он.

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Он добавил, что информация о ДТП поступила в 5.44 от диспетчерской службы электротранспорта.





Специально выехал на рельсы: в Харькове авто протаранило трамвай / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Харьковской площади в Дарницком районе Киева иностранец на Volkswagen протаранил Fiat. От полученных травм 1 человек погиб на месте происшествия, еще один госпитализирован.

Фото: Facebook.