Близько 6.00 у Харкові легковий автомобіль Audi виїхав на рейки та скоїв лобове зіткнення з трамваєм. Постраждали 3 особи.

Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.

– Біля 15 лікарні – (може, втекли пацієнти?) – водій ось цього Audi пішов на лобове з трамваєм. Для чого спеціально виїхав на рейки. В результаті – троє постраждалих в авто. Один з травмою голови, другий – грудної клітки, третій – поки не відомо, бо без свідомості, – написав він.

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Він додав, що інформація про ДТП надійшла о 5.44 від диспетчерської служби електротранспорту.





Спеціально виїхав на рейки: у Харкові авто протаранило трамвай / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Харківській площі в Дарницькому районі Києва іноземець на Volkswagen протаранив Fiat. Від отриманих травм 1 людина загинула на місці події, ще одна госпіталізована.

Фото: Facebook.