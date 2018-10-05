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В Харькове Prius патрульных сбил женщину

В Харькове на перекрестке улиц Золочевской и Залютинской патрульные полицейские на авто сбили женщину.

По данным полиции, служебный автомобиль Тоyota Prius наехал на женщину, которая стояла на проезжей части.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей госпитализировали. Патрульные сопровождали машину скорой до больницы.

Читайте: Разбил стекло и фары: в Киеве водитель отомстил маршрутчику

Все детали ДТП выясняются.

Напомним, в Дарницком районе Киева маршрутное такси въехало в авто полиции.

Фото: 057.ua
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