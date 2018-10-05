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Разбил стекло и фары: в Киеве водитель отомстил маршрутчику

В Киеве разъяренный водитель легковушки разбил стекла и фары маршрутного такси, которое его “подрезало”.

Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

Маршрутка №25 пересекла дорогу автомобилю серого цвета. Водителю последнего авто это не понравилось, он обогнал маршрутку и зашел в нее на остановке. Проехав до конечной, водители начали выяснять отношения.

– Водитель легкового автомобиля вышел и начал бить стекла и фары автобуса. Сделав свое дело, убежал. Водитель маршрутки вызвал полицию, – говорится в сообщении.


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К слову, в Днепре полиция поймала 61-летнего пенсионера, который по ночам крушил автомобили местных жителей.

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