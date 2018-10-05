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У Харкові Prius патрульних збив жінку

У Харкові на перехресті вулиць Золочівської та Залютинської патрульні поліцейські на авто збили жінку.

За даними поліції, службовий автомобіль Тоyota Prius наїхав на жінку, яка стояла на проїжджій частині.

У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Постраждалу з попереднім діагнозом забій м’яких тканин госпіталізували. Патрульні супроводжували машину швидкої до лікарні.

Читайте: Розбив скло і фари: у Києві водій помстився маршрутнику

Усі деталі ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва маршрутне таксі в’їхало в авто поліції.

Фото: 057.ua

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