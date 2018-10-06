У Києві в кафе на вул. М.Гришка в ніч на суботу троє чоловіків влаштували бійку і поранили з вогнепальної зброї двох охоронців, які намагалися вгамувати правопорушників.

Як повідомляє в суботу відділ комунікації поліції м.Києва на сторінці в соцмережі Facebook, повідомлення про подію надійшло в чергову частину Дарницького управління поліції о 4.25. На виклик одразу прибули патрульні поліцейські і виїхала слідчо-оперативна група.

– Під час спілкування зі свідками з’ясувалося, що конфлікт почали троє нетверезих чоловіків. Коли їх спробували заспокоїти працівники закладу, вони влаштували бійку, а один з них дістав пістолет і зробив кілька пострілів. У результаті двоє охоронців отримали поранення в ногу і руку відповідно, їм надають необхідну допомогу, – цитує прес-служба начальника Дарницького управління поліції Сергія Чернишова.

За його словами, одного з правопорушників затримали на місці злочину, ще двох – поліцейські виявили неподалік.



У Києві чоловіки влаштували бійку в кафе і розстріляли охоронців / 2 фотографии

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Слідчі провели ретельний огляд місця події, поспілкувалися зі свідками і очевидцями, а потім розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушення загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві у під’їзді будинку невідомі влаштували стрілянину.