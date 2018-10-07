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Отравление в детском саду: в больнице 36 человек, открыто производство

Количество госпитализированных в результате отравления в детском саду г. Нетешин Хмельницкой выросла до 36. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области по состоянию на воскресенье.

– В больницу с острым кишечным отравлением дополнительно госпитализированы еще 12 человек. В настоящее время на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 36 больных (29 детей и 7 взрослых), – отметили в полиции.

Дети в возрасте от трех до шести лет с симптомами отравления начали поступать в больницы города еще с вечера 3 октября.

По состоянию на 6 октября в медицинских учреждениях Нетишина находилось 22 воспитанника детсада и трое взрослых – 33-летняя няня, 45-летняя воспитательница и ее 20-летний сын.

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По факту массового отравления детей и взрослых открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее пострадавших детей от отравления в Хмельницкой было 31.

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