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Отруєння у дитсадку: у лікарні 36 осіб, відкрито провадження

Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння в дитсадку м. Нетішин на Хмельниччині зросла до 36. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області станом на неділю.

– До лікарні з гострим кишковим отруєнням додатково госпіталізовано ще 12 осіб. Наразі на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебуває 36 хворих (29 дітей та 7 дорослих), – зазначили в поліції.

Діти віком від трьох до шести років з симптомами отруєння почали поступати до лікарень міста ще з вечора 3 жовтня. Станом на 6 жовтня в медичних закладах Нетішина перебувало 22 вихованці дитсадка та троє дорослих — 33-річна няня, 45-річна вихователька та її 20-річний син.

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За фактом масового отруєння дітей та дорослих відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше постраждалих дітей від отруєння на Хмельниччині було 31.

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