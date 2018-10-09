9 августа 2018 года произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6 у города Ичня Черниговской области. Это привело уже к 6-му крупному пожару на военных складах в Украине с 2014 года.

В 03.40 9 октября в ГСЧС поступила информация про пожар и взрывы в Ичне на складах боеприпасов.

Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из зоны возможного поражения организована эвакуация населения. К эвакуации привлечен автотранспорт. Уже эвакуировано около 10 тыс. человек.

От 04.22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Факты ICTV решили вспомнить самые резонансные пожары на военных складах, которые произошли с 2014 года.

Взрывы в Калиновке

26 сентября 2017 года, около 22.00 произошел взрыв боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи села Калиновка Винницкой области.

5 домов были разрушены до основания, две тысячи домов остались без окон и крыш.

Эвакуированы более 30 тысяч населения.

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В прокуратуре заявили, что взрывы в Калиновке произошли из-за несоблюдения требований по организации строгого пропускного режима в воинской части.

23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области примерно в 2.45 произошли взрывы на на артиллерийских складах Минобороны Украины. Из 5-километровой зоны эвакуировали почти 20 тысяч. человек.

Пострадали две женщины, жертв нет.

Основной версией происшествия называют диверсию.

29 октября 2015 года в Сватово (северо-запад Луганской области. – Ред.) загорелись склады. На них находилось более 3500 тонн боеприпасов. Четыре человека погибли, еще четыре пострадали.

Среди причин возгорания складов правоохранители рассматривали три версии: теракт, халатность и диверсия.

Позже главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной пожара в Сватово стала халатность должностных лиц, в частности, начальника этого склада.

Во время пожара уничтожено боеприпасов на сумму 134 млн грн.

Пожар в хранилище боевой техники в Кривом Роге

20 марта 2014 года в Кривом Роге возник пожар в 17 отдельной танковой бригаде 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Пожар возник на территории складов – в боксе загорелся танк с боеприпасами.

Взрывы были слышны в радиусе нескольких километров.

Причиной тогда назвали несоблюдение мер безопасности.

Пожар на воинском складе во Львове

Пожар произошел 19 февраля 2014 года на территории воинской части внутренних войск во Львове.

На месте пожара дежурили спасатели и пожарные, но длительное время не могли потушить пожар из-за взрывающихся в подвале патронов, гранат и остальных боевых припасов.

Причиной пожара назвали поджог.

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Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне Поджог 50%, 5 голосов 5 голосов 50% 50%

Кража 20%, 2 голоса 2 голоса 20% 20%

Халатность 20%, 2 голоса 2 голоса 20% 20%

Диверсия 10%, 1 голос 1 голос 10% 10% Всего голосов: 10 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию новостей, касающихся взрывов на складах в Ичне.