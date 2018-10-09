PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Люди виїжджають! Біля Ічні вибухають склади боєприпасів (ОНЛАЙН)/

Люди виїжджають! Біля Ічні вибухають склади боєприпасів (ОНЛАЙН)

Сьогодні стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області. У цьому райцентрі проживає приблизно 11 тис. осіб. Йде евакуація населення.

Інформацію про вибухи підтвердили у Генштабі ЗСУ.

– О 3 годині 30 хвилин поступила інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області, стався вибух на технічній території, – йдеться у повідомленні.

Здійснюється евакуація людей до Києва, Ніжина, Чернігова, Прилук та Парафіївки. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події.

Повідомляється, що приблизна зона ураження становить 6 кілометрів.

На місце виїхала оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу.

Українці, у кого є можливість допомогти, допомагають вивозити людей.

– Сватове-Балаклія-Калинівка-Ічня. Зрозуміло, швидше за все це чергова диверсія РФ, яка централізовано знищує запаси наших боєприпасів, – пише військовий експерт Юрій Бутусов.

Читайте: У центрі окупованого Донецька пролунав вибух

Нагадаємо, як у травні у Балаклеї сталася пожежа з подальшою детонацією залишків снарядів.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Треті за розмірами і проблемні – що відомо про склади в Ічні
Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні – список перекритих дорiг
Не злодійство, а напад – Бутусов про вибухи на складах біля Ічні
Вибухи в Ічні: Муженко прибув у штаб ліквідації
Корсар, Стугна, Бар‘єр – Порошенко показав нову техніку ЗСУ
PayPal і IKEA не хочуть заходити в Україну – причина
В Австрії хакери зламали смартфони і перевели гроші в Україну
У Києві педофіл розбещував 6-річну дитину
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка