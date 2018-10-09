Сьогодні стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області. У цьому райцентрі проживає приблизно 11 тис. осіб. Йде евакуація населення.

Інформацію про вибухи підтвердили у Генштабі ЗСУ.

– О 3 годині 30 хвилин поступила інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області, стався вибух на технічній території, – йдеться у повідомленні.

Здійснюється евакуація людей до Києва, Ніжина, Чернігова, Прилук та Парафіївки. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події.

Повідомляється, що приблизна зона ураження становить 6 кілометрів.

На місце виїхала оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу.

Українці, у кого є можливість допомогти, допомагають вивозити людей.

– Сватове-Балаклія-Калинівка-Ічня. Зрозуміло, швидше за все це чергова диверсія РФ, яка централізовано знищує запаси наших боєприпасів, – пише військовий експерт Юрій Бутусов.

Читайте: У центрі окупованого Донецька пролунав вибух

Нагадаємо, як у травні у Балаклеї сталася пожежа з подальшою детонацією залишків снарядів.