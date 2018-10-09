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Первое видео взрывов складов боеприпасов в Ичне

Видео взрывов на складах боеприпасов возле Ични в Черниговской области.

Взрывы в Ичне начались 9 октября в 3.30 утра. Продолжается эвакуация населения.

Площадь территории 6 арсенала составляет около 682,6 гектар, из них техническая территория – 402 гектар.

Служба безопасности Украины отрабатывает версию о возможной диверсии.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

Результаты

Видео взрывов в Ичне

 

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Публикация от Андрій (@borshch_1)

Читайте: Взрывы на складах боеприпасов возле Ични - список перекрытых дорог Горят вокзал и молокозавод: взрывы складов боеприпасов под Ичней Третие по размерам и проблемные - что известно про склады в Ичне

Напомним, как горели военные склады в Украине.

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