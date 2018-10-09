Видео взрывов на складах боеприпасов возле Ични в Черниговской области.
Взрывы в Ичне начались 9 октября в 3.30 утра. Продолжается эвакуация населения.
Площадь территории 6 арсенала составляет около 682,6 гектар, из них техническая территория – 402 гектар.
Служба безопасности Украины отрабатывает версию о возможной диверсии.
Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне
Видео взрывов в Ичне
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