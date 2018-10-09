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Перше відео вибухів складів боєприпасів біля Ічні

Відео вибухів на складах боєприпасів біля Ічні у Чернігівській області.

Вибухи в Ічні почалися 9 жовтня о 3.30 ранку. Триває евакуація населення.

Площа території 6 арсеналу складає близько 682,6 гектар, з них технічна територія – 402 га.

Служба безпеки України відпрацьовує версію про можливу диверсію.

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні

Результати

Відео вибухів в Ічні

 

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Публикация от Андрій (@borshch_1)

Читайте: Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні - список перекритих дорiг Горять вокзал та молокозавод: вибухи складів боєприпасів під Ічнею Треті за розмірами і проблемні - що відомо про склади в Ічні

Нагадаємо, як горіли військові склади в Україні.

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