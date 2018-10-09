В Украине очередной склад боеприпасов взлетел в воздух. Кто должен нести ответственность и причины взрывов – в материале Фактов ICTV.

Сегодня, 9 октября, произошел масштабный взрыв на территории арсенала номер 6 возле города Ичня Черниговской области.

– В 3.30, поступила информация от начальника 6-го Арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории, – отметили в Генштабе ВСУ.

Из зоны возможного поражения уже эвакуированы около 12 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

К слову, это 7 масштабный пожар на складах боеприпасов с 2014 года и 10 за последние 15 лет.

10 октября 2003 – Бахмут Донецкой области 6 мая 2004 – Новобогдановка Запорожской области 27 августа 2008 – Лозовая Харьковской области 20 марта 2014 – Кривой Рог Днепропетровской области 29 октября 2015 – Сватово Луганской области 23 марта 2017 – Балаклея Харьковской области 22 сентября 2017 – Новоянисоль Донецкой области 26 сентября 2017 – Калиновка Винницкой области 3 мая 2018 – Балаклея Харьковской области 9 октября 2018 – Ичня

Взрывы в Калиновке – 26 сентября 2017 год

В 22.00 взрыв произошел на складах боеприпасов вблизи села Калиновка Винницкой области. Эвакуированы более 30 тыс. человек.

Причина: несоблюдение требований по организации строгого пропускного режима в воинской части.

Взрывы в Балаклее – 23 марта, 2017 год

Почти в три ночи взрывы начались на артиллерийских складах Минобороны Украины. Эвакуировали почти 20 тыс. человек. Пострадали две женщины, жертв нет.

Основной версией произошедшего называли диверсию.

Пожар в Сватово – 29 октября, 2015 год

В Сватово, что на Луганщине, загорелись склады. Четыре человека погибли, еще четыре пострадали.

Причина: халатность должностных лиц, в частности, начальника этого склада.

Пожар в Кривом Роге – 20 марта, 2014 год

Пожар произошел в 17 отдельной танковой бригаде 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Причина: несоблюдение мер безопасности.

Пожар во Львове – 19 февраля, 2014 год

Пожар произошел на территории воинской части внутренних войск во Львове.

Причина: поджог.

Во всех этих случаях есть нечто общее: отсутствие наказания.

– Катастрофа в Калиновке показала, что военное командование не выполняет в полном объеме Перспективный план развития организации хранения боеприпасов от 26 апреля 2017 года, который был разработан после взрыва в Балаклее всеми силовыми структурами при координации СНБО при президенте Украины, – отмечает военный эксперт Юрий Бутусов.

Причины массовых взрывов

– Первая причина – это кадровая, а вторая – отсутствие общественно-демократичного контроля. Если ситуацию не исправить, то вскоре и остальные два самых больших склада боеприпасов рванут, – говорит военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, все кто причастен к руководству, должен быть уволен немедленно.

– 7 пожаров только с 2014 годы и ничего не меняется. В таком случае, можно сделать только один вывод: люди, которые не смогли должным образом организовать данную работу, не профессионалы и подлежат немедленному увольнению. Начиная с начальника склада и заканчивая замминистром по вооружению. Также должны понести ответственность те, кто подписывал постановления назначения на должности некомпетентных людей, – говорит Стариков.

Эксперт отметил, что важной частью прогрессивного общества является общественно-демократический контроль за военной структурой.

– Речь идет не просто об активистах и волонтерах, а о профессионалах, которые имеют опыт и образование оперативно-стратегического уровня. Это должны быть люд, которые могут понять, в чем недочеты военного руководства и указать на них, – рассказывает эксперт.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне Поджог 37%, 70 голосов 70 голосов 37% 37%

Халатность 32%, 60 голосов 60 голосов 32% 32%

Кража 24%, 45 голосов 45 голосов 24% 24%

Диверсия 7%, 14 голосов 14 голосов 7% 7% Всего голосов: 189 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Должностные лица, назначенные на данном участке ответственными прекрасно понимают, какие меры организационные, административные, оперативные и военные им необходимо предпринять, чтобы не было прорыва диверсантов.

– Как мне известно, выделяются большие деньги на защиту складов. Слушать о диверсантах смешно. Это персональная обязанность руководства сделать так, чтобы там никого не было, в том числе никаких диверсантов, – отмечает эксперт.

Кто следующий?

– На складах боеприпасов можно устроить колоссальное воровство. Это уже не просто коррупция, а угроза национальной безопасности. Как нас могут принять в НАТО, когда у нас каждый год арсеналы оружие взлетают в воздух, – отмечает Олег Стариков.

Еще в прошлом году после проверки военная прокуратура указала на ошибки хранения боеприпасов на складе в Ичне. Эксперты делали прогнозы, что после Балаклии взрывы услышат там.

– Это создает риски, о которых следует предупредить заранее. Надежды на здравый смысл со стороны руководства Генштаба, которое не обеспечивает выполнение своих собственных планов и инструкций по безопасности, нет. Генералы реагируют хорошо только на скандал и на общественный резонанс, – отмечает Юрий Бутусов.

В зоне риска сейчас следует отметить такие арсеналы:

47 арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл, с. Цветоха)

222 центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки)

1322 артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир)

Жителям этих населенных пунктов лучше собрать тревожный чемодан и надеяться, чтобы он не пригодился. В таких случаях хочется верить в поговорку: зонтик возьмешь – дождя не будет.

Ранее Факты ICTV собрали все версии причин взрыва в Ичне.

Фото: УНН, Dreamstime.com

Евгения Шапоренко