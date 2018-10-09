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О диверсантах в Ичне слушать смешно. Какой склад боеприпасов рванет следующим

В Украине очередной склад боеприпасов взлетел в воздух. Кто должен нести ответственность и причины взрывов – в материале Фактов ICTV.

Сегодня, 9 октября, произошел масштабный взрыв на территории арсенала номер 6 возле города Ичня Черниговской области.

– В 3.30, поступила информация от начальника 6-го Арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории, – отметили в Генштабе ВСУ.

Из зоны возможного поражения уже эвакуированы около 12 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

К слову, это 7 масштабный пожар на складах боеприпасов с 2014 года и 10 за последние 15 лет.

  1. 10 октября 2003 – Бахмут Донецкой области
  2. 6 мая 2004 – Новобогдановка Запорожской области
  3. 27 августа 2008 – Лозовая Харьковской области
  4. 20 марта 2014 – Кривой Рог Днепропетровской области
  5. 29 октября 2015 – Сватово Луганской области
  6. 23 марта 2017 – Балаклея Харьковской области
  7. 22 сентября 2017 – Новоянисоль Донецкой области
  8. 26 сентября 2017 – Калиновка Винницкой области
  9. 3 мая 2018 – Балаклея Харьковской области
  10. 9 октября 2018 – Ичня Черниговской области

Взрывы в Калиновке – 26 сентября 2017 год

В 22.00 взрыв произошел на складах боеприпасов вблизи села Калиновка Винницкой области. Эвакуированы более 30 тыс. человек.

Причина: несоблюдение требований по организации строгого пропускного режима в воинской части.

Взрывы в Балаклее – 23 марта, 2017 год 

Почти в три ночи взрывы начались на артиллерийских складах Минобороны Украины. Эвакуировали почти 20 тыс. человек. Пострадали две женщины, жертв нет.

Основной версией произошедшего называли диверсию.

Пожар в Сватово – 29 октября, 2015 год 

В Сватово, что на Луганщине, загорелись склады. Четыре человека погибли, еще четыре пострадали.

Причина: халатность должностных лиц, в частности, начальника этого склада.

Пожар в Кривом Роге – 20 марта, 2014 год 

Пожар произошел в 17 отдельной танковой бригаде 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Причина: несоблюдение мер безопасности.

Пожар во Львове – 19 февраля, 2014 год

Пожар произошел на территории воинской части внутренних войск во Львове.

Причина: поджог.

Во всех этих случаях есть нечто общее: отсутствие наказания.

– Катастрофа в Калиновке показала, что военное командование не выполняет в полном объеме Перспективный план развития организации хранения боеприпасов от 26 апреля 2017 года, который был разработан после взрыва в Балаклее всеми силовыми структурами при координации СНБО при президенте Украины, – отмечает военный эксперт Юрий Бутусов.

Причины массовых взрывов

– Первая причина – это кадровая, а вторая – отсутствие общественно-демократичного контроля. Если ситуацию не исправить, то вскоре и остальные два самых больших склада боеприпасов рванут, – говорит военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, все кто причастен к руководству, должен быть уволен немедленно.

– 7 пожаров только с 2014 годы и ничего не меняется. В таком случае, можно сделать только один вывод: люди, которые не смогли должным образом организовать данную работу, не профессионалы и подлежат немедленному увольнению. Начиная с начальника склада и заканчивая замминистром по вооружению. Также должны понести ответственность те, кто подписывал постановления назначения на должности некомпетентных людей, – говорит Стариков.

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Эксперт отметил, что важной частью прогрессивного общества является общественно-демократический контроль за военной структурой.

– Речь идет не просто об активистах и волонтерах, а о профессионалах, которые имеют опыт и образование оперативно-стратегического уровня. Это должны быть люд, которые могут понять, в чем недочеты военного руководства и указать на них, – рассказывает эксперт.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

  • Поджог 37%, 70 голосов
    70 голосов 37%
    37%
  • Халатность 32%, 60 голосов
    60 голосов 32%
    32%
  • Кража 24%, 45 голосов
    45 голосов 24%
    24%
  • Диверсия 7%, 14 голосов
    14 голосов 7%
    7%
Всего голосов: 189

Должностные лица, назначенные на данном участке ответственными прекрасно понимают, какие меры организационные, административные, оперативные и военные им необходимо предпринять, чтобы не было прорыва диверсантов.

– Как мне известно, выделяются большие деньги на защиту складов. Слушать о диверсантах смешно. Это персональная обязанность руководства сделать так, чтобы там никого не было, в том числе никаких диверсантов, – отмечает эксперт.

Кто следующий?

– На складах боеприпасов можно устроить колоссальное воровство. Это уже не просто коррупция, а угроза национальной безопасности. Как нас могут принять в НАТО, когда у нас каждый год арсеналы оружие взлетают в воздух, – отмечает Олег Стариков.

Еще в прошлом году после проверки военная прокуратура указала на ошибки хранения боеприпасов на складе в Ичне. Эксперты делали прогнозы, что после Балаклии взрывы услышат там.

– Это создает риски, о которых следует предупредить заранее. Надежды на здравый смысл со стороны руководства Генштаба, которое не обеспечивает выполнение своих собственных планов и инструкций по безопасности, нет. Генералы реагируют хорошо только на скандал и на общественный резонанс, – отмечает Юрий Бутусов.

В зоне риска сейчас следует отметить такие арсеналы:

  • 47 арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл, с. Цветоха)
  • 222 центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки)
  • 1322 артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир)

Жителям этих населенных пунктов лучше собрать тревожный чемодан и надеяться, чтобы он не пригодился. В таких случаях хочется верить в поговорку: зонтик возьмешь – дождя не будет.

Ранее Факты ICTV собрали все версии причин взрыва в Ичне.

Фото: УННDreamstime.com

Евгения Шапоренко 

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