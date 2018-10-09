В Україні черговий склад боєприпасів злетів у повітря. Хто має нести відповідальність та причини вибухів – у матеріалі Фактів ICTV.
Сьогодні, 9 жовтня, стався масштабний вибух на території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області.
– О 3.30, поступила інформація від начальника 6-го Арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області стався вибух на технічній території, – зазначили у Генштабі ЗСУ.
Із зони можливого ураження вже евакуйовано близько 12 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 20 км. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено.
До слова, це 7 масштабна пожежа на складах боєприпасів з 2014 року та 10 за останні 15 років.
- 10 жовтня 2003 року – Бахмут Донецької області
- 6 травня 2004 року – Новобогданівка Запорізької області
- 27 серпня 2008 року – Лозова Харківської області
- 20 березня 2014 року – Кривий Ріг Дніпропетровської області
- 29 жовтня 2015 року – Сватове Луганської області
- 23 березня 2017 року – Балаклія Харківської області
- 22 вересня 2017 року – Новоянисоль Донецької області
- 26 вересня 2017 року – Калинівка Вінницької області
- 3 травня 2018 року – Балаклія Харківської області
- 9 жовтня 2018 року – Ічня Чернігівської області
Вибухи в Калинівці – 26 вересня 2017 рік
О 22.00 вибух стався на складах боєприпасів поблизу села Калинівка Вінницької області. Евакуйовано понад 30 тис. населення.
Причина: недотримання вимог щодо організації суворого пропускного режиму у військовій частині.
Вибухи у Балаклії – 23 березня, 2017 рік
Майже о третій ночі почалися вибухи на артилерійських складах Міноборони України. Евакуювали майже 20 тисяч людей. Постраждали дві жінки, жертв немає.
Основною версією події називали диверсію.
Пожежа у Сватово – 29 жовтня, 2015 рік
У Сватово, що на Луганщині загорілися склади. Чотири людини загинули, ще чотири постраждали.
Причина: недбалість посадових осіб, зокрема, начальника цього складу.
Пожежа у Кривому Розі – 20 березня, 2014 рік
Пожежа сталася в 17 окремій танковій бригаді 6-го армійського корпусу Сухопутних ЗСУ.ричина: недотримання заходів безпеки.
Пожежа у Львові – 19 лютого, 2014 року.
Пожежа сталася на території військової частини внутрішніх військ у Львові.
Причина: підпал.
У всіх цих випадках є дещо спільне: відсутність покарання.
– Катастрофа в Калинівці показала, що військове командування не виконує в повному обсязі Перспективний план розвитку організації зберігання боєприпасів від 26 квітня 2017 року, який був розроблений після вибуху в Балаклії усіма силовими структурами при координації РНБО, – зазначає військовий експерт Юрій Бутусов.
Причини масових вибухів
– Перша причина – це кадрова, а друга – відсутність цивільно-демократичного контролю. Якщо ситуацію не виправити, то незабаром й інші два найбільших склади боєприпасів рвонуть, – каже військовий експерт Олег Старіков.
За його словами, всі хто причетний до керівництва, повинен бути звільнений негайно.
– 7 вибухів тільки з 2014 року і нічого не змінюється. В такому випадку, можна зробити тільки один висновок: люди, які не змогли належним чином організувати цю роботу, не професіонали і підлягають негайному звільненню. Починаючи з начальника склада і закінчуючи заступником міністра з озброєння. Також повинні понести відповідальність ті, хто підписував постанови призначення на посади некомпетентних людей, – каже Старіков.
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Експерт зазначив, що важливою частиною прогресивного суспільства є цивільно-демократичний контроль за військовою структурою.
– Мова йде не просто про активістів і волонтерів, а про професіоналів, які мають досвід і освіту оперативно-стратегічного рівня. Це повинні бути люди, які можуть зрозуміти, в чому недоліки військового керівництва і вказати на них, – розповідає експерт.
Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні
Посадові особи, призначені на даній ділянці відповідальними прекрасно розуміють, які заходи організаційні, адміністративні, оперативні і військові їм необхідно зробити, аби не було прориву диверсантів.
– Як мені відомо, виділяються великі гроші на захист складів. Слухати про диверсантів смішно. Це персональний обов’язок керівництва зробити так, щоб там нікого не було, в тому числі ніяких диверсантів, – зазначає експерт.
Хто наступний?
– На складах боєприпасів можна влаштувати колосальний дерибан. Це вже не просто корупція, а загроза національній безпеці. Як нас можуть прийняти в НАТО, коли у нас щороку арсенали зброї злітають в повітря, – зазначає Олег Старіков.
Ще в минулому році, після перевірки, військова прокуратура вказала на помилки у зберігання боєприпасів на складі в Ічні. Експерти робили прогнози, що після Балаклії вибухи почують там.
– Це створює ризики, про які слід попередити. Надії на здоровий глузд з боку керівництва Генштабу, яке не забезпечує виконання своїх власних планів та інструкцій з безпеки, немає. Генерали реагують добре тільки на скандал і на суспільний резонанс, – зазначає Юрій Бутусов.
У зоні ризику зараз слід відзначити такі арсенали:
- 47 арсенал командування Сухопутних військ, (Хмельницька обл., с. Цвітоха)
- 222 центральна артилерійська база боєприпасів (Черкаська обл., с. Розсішки)
- 1322 артилерійська база боєприпасів (Житомирська обл., с. Ушомир)
Жителям цих населених пунктів краще зібрати тривожну валізу і сподіватися, щоб вона не стала в нагоді. У таких випадках хочеться вірити в приказку: парасольку візьмеш – дощу не буде.
Раніше Факти ICTV зібрали всі версії причин вибуху в Ічні.
Фото: УНН, Dreamstime.com
Євгенія Шапоренко