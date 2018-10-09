В Україні черговий склад боєприпасів злетів у повітря. Хто має нести відповідальність та причини вибухів – у матеріалі Фактів ICTV.

Сьогодні, 9 жовтня, стався масштабний вибух на території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області.

– О 3.30, поступила інформація від начальника 6-го Арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня, Чернігівської області стався вибух на технічній території, – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Із зони можливого ураження вже евакуйовано близько 12 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 20 км. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено.

До слова, це 7 масштабна пожежа на складах боєприпасів з 2014 року та 10 за останні 15 років.

10 жовтня 2003 року – Бахмут Донецької області 6 травня 2004 року – Новобогданівка Запорізької області 27 серпня 2008 року – Лозова Харківської області 20 березня 2014 року – Кривий Ріг Дніпропетровської області 29 жовтня 2015 року – Сватове Луганської області 23 березня 2017 року – Балаклія Харківської області 22 вересня 2017 року – Новоянисоль Донецької області 26 вересня 2017 року – Калинівка Вінницької області 3 травня 2018 року – Балаклія Харківської області 9 жовтня 2018 року – Ічня

Вибухи в Калинівці – 26 вересня 2017 рік

О 22.00 вибух стався на складах боєприпасів поблизу села Калинівка Вінницької області. Евакуйовано понад 30 тис. населення.

Причина: недотримання вимог щодо організації суворого пропускного режиму у військовій частині.

Вибухи у Балаклії – 23 березня, 2017 рік

Майже о третій ночі почалися вибухи на артилерійських складах Міноборони України. Евакуювали майже 20 тисяч людей. Постраждали дві жінки, жертв немає.

Основною версією події називали диверсію.

Пожежа у Сватово – 29 жовтня, 2015 рік

У Сватово, що на Луганщині загорілися склади. Чотири людини загинули, ще чотири постраждали.

Причина: недбалість посадових осіб, зокрема, начальника цього складу.

Пожежа у Кривому Розі – 20 березня, 2014 рік

Пожежа сталася в 17 окремій танковій бригаді 6-го армійського корпусу Сухопутних ЗСУ.ричина: недотримання заходів безпеки.

Пожежа у Львові – 19 лютого, 2014 року.

Пожежа сталася на території військової частини внутрішніх військ у Львові.

Причина: підпал.

У всіх цих випадках є дещо спільне: відсутність покарання.

– Катастрофа в Калинівці показала, що військове командування не виконує в повному обсязі Перспективний план розвитку організації зберігання боєприпасів від 26 квітня 2017 року, який був розроблений після вибуху в Балаклії усіма силовими структурами при координації РНБО, – зазначає військовий експерт Юрій Бутусов.

Причини масових вибухів

– Перша причина – це кадрова, а друга – відсутність цивільно-демократичного контролю. Якщо ситуацію не виправити, то незабаром й інші два найбільших склади боєприпасів рвонуть, – каже військовий експерт Олег Старіков.

За його словами, всі хто причетний до керівництва, повинен бути звільнений негайно.

– 7 вибухів тільки з 2014 року і нічого не змінюється. В такому випадку, можна зробити тільки один висновок: люди, які не змогли належним чином організувати цю роботу, не професіонали і підлягають негайному звільненню. Починаючи з начальника склада і закінчуючи заступником міністра з озброєння. Також повинні понести відповідальність ті, хто підписував постанови призначення на посади некомпетентних людей, – каже Старіков.

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Експерт зазначив, що важливою частиною прогресивного суспільства є цивільно-демократичний контроль за військовою структурою.

– Мова йде не просто про активістів і волонтерів, а про професіоналів, які мають досвід і освіту оперативно-стратегічного рівня. Це повинні бути люди, які можуть зрозуміти, в чому недоліки військового керівництва і вказати на них, – розповідає експерт.

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні Недбалість

Підпал

Диверсія

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Посадові особи, призначені на даній ділянці відповідальними прекрасно розуміють, які заходи організаційні, адміністративні, оперативні і військові їм необхідно зробити, аби не було прориву диверсантів.

– Як мені відомо, виділяються великі гроші на захист складів. Слухати про диверсантів смішно. Це персональний обов’язок керівництва зробити так, щоб там нікого не було, в тому числі ніяких диверсантів, – зазначає експерт.

Хто наступний?

– На складах боєприпасів можна влаштувати колосальний дерибан. Це вже не просто корупція, а загроза національній безпеці. Як нас можуть прийняти в НАТО, коли у нас щороку арсенали зброї злітають в повітря, – зазначає Олег Старіков.

Ще в минулому році, після перевірки, військова прокуратура вказала на помилки у зберігання боєприпасів на складі в Ічні. Експерти робили прогнози, що після Балаклії вибухи почують там.

– Це створює ризики, про які слід попередити. Надії на здоровий глузд з боку керівництва Генштабу, яке не забезпечує виконання своїх власних планів та інструкцій з безпеки, немає. Генерали реагують добре тільки на скандал і на суспільний резонанс, – зазначає Юрій Бутусов.

У зоні ризику зараз слід відзначити такі арсенали:

47 арсенал командування Сухопутних військ, (Хмельницька обл., с. Цвітоха)

222 центральна артилерійська база боєприпасів (Черкаська обл., с. Розсішки)

1322 артилерійська база боєприпасів (Житомирська обл., с. Ушомир)

Жителям цих населених пунктів краще зібрати тривожну валізу і сподіватися, щоб вона не стала в нагоді. У таких випадках хочеться вірити в приказку: парасольку візьмеш – дощу не буде.

Раніше Факти ICTV зібрали всі версії причин вибуху в Ічні.

Фото: УНН, Dreamstime.com

Євгенія Шапоренко