Взрывы на военных складах боеприпасов в Ичне Черниговской области прогремели утром 9 октября. Факты ICTV собрали все версии причин взрыва.
Взрывы в Ичне на военных складах боеприпасов произошли ночью около 3.30 ч.
Жителей эвакуируют в Киев, Нежин, Чернигов, Прилуки и Парафиевку. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.
Ситуацию со взрывами уже прибыл проконтролировать глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне
- Поджог 39%, 36 голосов36 голосов 39%39%
- Халатность 30%, 28 голосов28 голосов 30%30%
- Кража 24%, 22 голоса22 голоса 24%24%
- Диверсия 7%, 6 голосов6 голосов 7%7%
Взрывы в Ичне – версии
Взрывы на складах боеприпасов возле Ични военная прокуратура расследует как служебную халатность.
Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБУ в Черниговской области.
Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
СБУ расследует несколько версий пожара на территории складских помещений воинской части. В частности, отрабатывает версию о возможной диверсии.
Военный эксперт Юрий Бутусов уверен, что взрывы в Ичне не что иное, как нападение.
– Сейчас, конечно, опять пойдут слухи о ревизиях, что, мол, сами воруют и подрывают. Но все это чушь.
Во-первых, ворам взрывать склады не стоит, они никаких ревизий не боятся, им склады наоборот – целые нужны, наши старые боеприпасы никто не стремится уже похищать, они уже все давно превысили предельные сроки хранения и нуждаются в проверке и переснаряжении.
Во-вторых, никаких следов продажи фрагментов боеприпасов или целых боеприпасов нет, а если бы что-то кто-то хотел украсть после Балаклеи и Калиновки, то уже давно бы засветились эти предметы.
Так что это диверсия – это как обычно неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО, но это диверсия.
Ичня ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит как долетел до Балаклеи. Так что не воровство это, это нападение, – отметил он.
Общественная активистка Ольга Решетилова вспоминает, о взрыве в Ичне предупредила еще год назад.
– Ровно год назад я предупредила, что следующие взрывы будут в Ичне.
Перед тем я предупреждала, что Балаклеей все не закончится, потому что у нас не расследовано Сватово.
Но потом были Калиновка, менее известный Мариуполь, а теперь вот Ичня.
Думаете, я Нострадамус? Нет. Просто уже выработана система, которая повторяется каждый раз с 2015 года, – пишет она.
По словам Решетиловой, военная прокуратура каждый раз “вылезает со служебной халатностью, а теракты так и остаются нерасследованными”.
Взрывы в Ичне могли быть личной местью или инструментом борьбы за определенные должности, убежден экс-глава СБУ, генерал армии Николай Маломуж.
– Возможно, кто-то попытался так сместить руководителя не только склада, но и главу какого-то ведомства Генштаба или Минобороны. Эта версия циничная, но она вполне может приниматься во внимание, – отметил он.
– Вторая версия – поджог складов с целью сокрытия хищения боеприпасов. Третья версия – теракт или диверсия, совершенная или представителями боевых структур, или работниками спецслужб Российской Федерации, – добавил Маломуж.
Самые свежие новости о взрывах в Ичне Факты ICTV собрали в онлайн.