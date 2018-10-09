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Взрывы в Ичне: все версии

Взрывы на военных складах боеприпасов в Ичне Черниговской области прогремели утром 9 октября. Факты ICTV собрали все версии причин взрыва.

Вибух в Ічні

Взрывы в Ичне на военных складах боеприпасов произошли ночью около 3.30 ч.

Жителей эвакуируют в Киев, Нежин, Чернигов, Прилуки и Парафиевку. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Ситуацию со взрывами уже прибыл проконтролировать глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

  • Поджог 39%, 36 голосов
    36 голосов 39%
    39%
  • Халатность 30%, 28 голосов
    28 голосов 30%
    30%
  • Кража 24%, 22 голоса
    22 голоса 24%
    24%
  • Диверсия 7%, 6 голосов
    6 голосов 7%
    7%
Всего голосов: 92

Взрывы в Ичне – версии

Взрывы на складах боеприпасов возле Ични военная прокуратура расследует как служебную халатность.

Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБУ в Черниговской области.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

СБУ расследует несколько версий пожара на территории складских помещений воинской части. В частности, отрабатывает версию о возможной диверсии.

 

Военный эксперт Юрий Бутусов уверен, что взрывы в Ичне не что иное, как нападение.

– Сейчас, конечно, опять пойдут слухи о ревизиях, что, мол, сами воруют и подрывают. Но все это чушь.

Во-первых, ворам взрывать склады не стоит, они никаких ревизий не боятся, им склады наоборот – целые нужны, наши старые боеприпасы никто не стремится уже похищать, они уже все давно превысили предельные сроки хранения и нуждаются в проверке и переснаряжении.

Во-вторых, никаких следов продажи фрагментов боеприпасов или целых боеприпасов нет, а если бы что-то кто-то хотел украсть после Балаклеи и Калиновки, то уже давно бы засветились эти предметы.

Так что это диверсия – это как обычно неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО, но это диверсия.

Ичня ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит как долетел до Балаклеи. Так что не воровство это, это нападение, – отметил он.

Общественная активистка Ольга Решетилова вспоминает, о взрыве в Ичне предупредила еще год назад.

– Ровно год назад я предупредила, что следующие взрывы будут в Ичне.

Перед тем я предупреждала, что Балаклеей все не закончится, потому что у нас не расследовано Сватово.

Но потом были Калиновка, менее известный Мариуполь, а теперь вот Ичня.

Думаете, я Нострадамус? Нет. Просто уже выработана система, которая повторяется каждый раз с 2015 года, – пишет она.

По словам Решетиловой, военная прокуратура каждый раз “вылезает со служебной халатностью, а теракты так и остаются нерасследованными”.

Взрывы в Ичне могли быть личной местью или инструментом борьбы за определенные должности, убежден экс-глава СБУ, генерал армии Николай Маломуж.

– Возможно, кто-то попытался так сместить руководителя не только склада, но и главу какого-то ведомства Генштаба или Минобороны. Эта версия циничная, но она вполне может приниматься во внимание, – отметил он.

– Вторая версия – поджог складов с целью сокрытия хищения боеприпасов. Третья версия – теракт или диверсия, совершенная или представителями боевых структур, или работниками спецслужб Российской Федерации, – добавил Маломуж.

Самые свежие новости о взрывах в Ичне Факты ICTV собрали в онлайн.

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