Взрывы на военных складах боеприпасов в Ичне Черниговской области прогремели утром 9 октября. Факты ICTV собрали все версии причин взрыва.

Взрывы в Ичне на военных складах боеприпасов произошли ночью около 3.30 ч.

Жителей эвакуируют в Киев, Нежин, Чернигов, Прилуки и Парафиевку. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Ситуацию со взрывами уже прибыл проконтролировать глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне Поджог 39%, 36 голосов 36 голосов 39% 39%

Халатность 30%, 28 голосов 28 голосов 30% 30%

Кража 24%, 22 голоса 22 голоса 24% 24%

Диверсия 7%, 6 голосов 6 голосов 7% 7% Всего голосов: 92 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Взрывы в Ичне – версии

Взрывы на складах боеприпасов возле Ични военная прокуратура расследует как служебную халатность.

Досудебное расследование поручено следственному отделу Управления СБУ в Черниговской области.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

СБУ расследует несколько версий пожара на территории складских помещений воинской части. В частности, отрабатывает версию о возможной диверсии.

Военный эксперт Юрий Бутусов уверен, что взрывы в Ичне не что иное, как нападение.

– Сейчас, конечно, опять пойдут слухи о ревизиях, что, мол, сами воруют и подрывают. Но все это чушь.

Во-первых, ворам взрывать склады не стоит, они никаких ревизий не боятся, им склады наоборот – целые нужны, наши старые боеприпасы никто не стремится уже похищать, они уже все давно превысили предельные сроки хранения и нуждаются в проверке и переснаряжении.

Во-вторых, никаких следов продажи фрагментов боеприпасов или целых боеприпасов нет, а если бы что-то кто-то хотел украсть после Балаклеи и Калиновки, то уже давно бы засветились эти предметы.

Так что это диверсия – это как обычно неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО, но это диверсия. Ичня ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит как долетел до Балаклеи. Так что не воровство это, это нападение, – отметил он.

Общественная активистка Ольга Решетилова вспоминает, о взрыве в Ичне предупредила еще год назад.

– Ровно год назад я предупредила, что следующие взрывы будут в Ичне.

Перед тем я предупреждала, что Балаклеей все не закончится, потому что у нас не расследовано Сватово.

Но потом были Калиновка, менее известный Мариуполь, а теперь вот Ичня.

Думаете, я Нострадамус? Нет. Просто уже выработана система, которая повторяется каждый раз с 2015 года, – пишет она.

По словам Решетиловой, военная прокуратура каждый раз “вылезает со служебной халатностью, а теракты так и остаются нерасследованными”.

Взрывы в Ичне могли быть личной местью или инструментом борьбы за определенные должности, убежден экс-глава СБУ, генерал армии Николай Маломуж.

– Возможно, кто-то попытался так сместить руководителя не только склада, но и главу какого-то ведомства Генштаба или Минобороны. Эта версия циничная, но она вполне может приниматься во внимание, – отметил он.

– Вторая версия – поджог складов с целью сокрытия хищения боеприпасов. Третья версия – теракт или диверсия, совершенная или представителями боевых структур, или работниками спецслужб Российской Федерации, – добавил Маломуж.

Самые свежие новости о взрывах в Ичне Факты ICTV собрали в онлайн.