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Взрывы в Ичне: Муженко прибыл в штаб ликвидации

Ситуацию со взрывами в Ичне на военных складах боеприпасов прибыл проконтролировать глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Взрывы в Ичне на складах боеприпасов, которые прогремели в городе на Черниговщине утром 9 октября, заставили военных развернуть штаб ликвидации.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

По словам Муженко, на данный момент он находится на месте чрезвычайного происшествия.

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– Развернули штаб ликвидации, имеющимися силами и средствами проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы, – рассказал глава Генштаба.

Как сообщалось, взрывы в Ичне произошли 9 октября около 3.30. Началась эвакуация населения города.

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