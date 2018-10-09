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Вибухи в Ічні: Муженко прибув у штаб ліквідації

Ситуацію з вибухами в Ічні на військових складах боєприпасів прибув проконтролювати глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Вибухи в Ічні на складах боєприпасів, які прогриміли у місті на Чернігівщині вранці 9 жовтня, змусили військових розгорнути штаб ліквідації.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

За словами Муженка, на даний момент він знаходиться на місці надзвичайної події.

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– Розгорнули штаб ліквідації, наявними силами і засобами проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону, – розповів глава Генштабу.

Як повідомлялося, вибухи в Ічні сталися 9 жовтня близько 3.30. Розпочалася евакуація населення міста.

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