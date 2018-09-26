Год после взрывов в Калиновке: что с пострадавшими селами и наказаны ли виновные

Год после пожара на Калиновском арсенале боеприпасов. Тогда практически сутки над пятью селами летали Смерчи и Ураганы. Пять домов были разрушены до основания, две тысячи домов остались без окон и крыш. Эвакуированы более тридцати тысяч населения.

Год прошел. Ни виновных, ни выводов. До сих пор никакой официальной версии причины взрывов нет. За год расследования понизили в звании одного офицера, еще несколько солдат получили выговоры. И все.

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В трех селах Медведка, Павловка и Калиновка разбитые дома, магазины, школы. 16 домов восстановить нельзя.

На ликвидацию ущерба от взрывов правительство выделило 100 миллионов гривен. Но чиновники успели освоить только половину. Остальные пришлось вернуть в бюджет, больше денег на пострадавшие села не выделят – так прописано в правительственном постановлении.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что в Донецкой области в руках мужчины взорвался боеприпас

Опубликовано Сентябрь, 26 в 11:20



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