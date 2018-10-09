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Як горіли військові склади в Україні. 6 найбільших пожеж

9 серпня 2018 року стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня на Чернігівщині. Це призвело вже до 6-ї великої пожежі на військових складах в Україні з 2014 року.

О 03.40 9 жовтня до ДСНС надійшла інформація про пожежу та вибухи в Ічні на складах боєприпасів.

Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Із зони можливого ураження організовано евакуацію населення, залучено автотранспорт. Уже евакуйовано близько 10 тис. осіб.

Від 04.22 закрито повітряний простір в радіусі 20 км. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено.

Факти ICTV вирішили згадати найбільш резонансні пожежі на військових складах, які відбулися з 2014 року.

Вибухи в Калинівці

26 вересня 2017 року, близько 22.00 стався вибух боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, що поблизу села Калинівка Вінницької області.

5 будинків були зруйновані вщент, дві тисячі будинків залишилися без вікон і дахів.

Евакуйовано понад 30 тисяч населення.

Читайте: Рік після вибухів у Калинівці: що з постраждалими селами та чи покарані винні

У прокуратурі заявили, що вибухи в Калинівці сталися через недотримання вимог щодо організації суворого пропускного режиму у військовій частині.

Вибухи на складах у Балаклії

23 березня 2017 року в Балаклії Харківської області приблизно в 2.45 стався вибух вибухи на артилерійських складах Міноборони України. З 5-кілометрової зони евакуювали майже 20 тисяч людей.

Постраждали дві жінки, жертв немає.

Основною версією події називали диверсію.

Пожежа на складах боєприпасів у Сватово

29 жовтня 2015 року в Сватові (північний захід Луганської області. – Ред.) загорілися склади. На них знаходилося більше 3500 тонн боєприпасів. Чотири людини загинули, ще чотири постраждали.

Серед причин загоряння складів правоохоронці розглядали три версії: теракт, недбалість і диверсію.

Пізніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що причиною пожежі в Сватові стала недбалість посадових осіб, зокрема, начальника цього складу.

Під час пожежі знищено боєприпасів на суму 134 млн грн.

Пожежа у сховищі бойової техніки у Кривому Розі

20 березня 2014 року в Кривому Розі виникла пожежа в 17 окремій танковій бригаді 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Пожежа виникла на території складів – в боксі загорівся танк з боєприпасами.

Вибухи були чутні в радіусі декількох кілометрів.

Причиною тоді назвали недотримання заходів безпеки.

Пожежа на військовому складі у Львові

Пожежа сталася 19 лютого 2014 року на території військової частини внутрішніх військ у Львові.

На місці чергували рятувальники і пожежники, але тривалий час не могли загасити пожежу через вибухання в підвалі патронів, гранат та інших бойових припасів.

Причиною пожежі назвали підпал.

Читайте: Як здійснили диверсію на складах з боєприпасами у Балаклії: основні версії

 

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні

  • Диверсія 50%, 6 votes
    6 votes 50%
    50%
  • Недбалість 25%, 3 votes
    3 votes 25%
    25%
  • Крадіжка 17%, 2 votes
    2 votes 17%
    17%
  • Підпал 8%, 1 vote
    1 vote 8%
    8%
Всього голосів: 12

Нагадаємо,  Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію новин, що стосуються вибухів на складах в Ічні

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