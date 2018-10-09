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Отрезал голову и руки: в Днепре мужчина расчленил знакомого (18+)

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который убил своего знакомого, а затем расчленил его, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Отмечено, что 17 сентября в Новокадацком районе Днепра в водоеме были обнаружены фрагменты человеческого тела, а именно голову и руки. Личность умершего установили, им оказался 42-летний местный житель.

– Отрезал голову и руки, чтоб не замечено вынести из дома, – рассказал подозреваемый.

В ходе досудебного расследования полицейские объявили в розыск возможного подозреваемого в совершении убийства.

– 8 октября 32-летнего днепрянина, ранее судимого за совершение умышленного убийства, задержали, когда он пытался выехать за пределы города Днепр на пригородном автобусе. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанный признался, что совершил убийство на почве внезапно возникших неприязненных отношений с пострадавшим во время совместного распития алкогольных напитков, а затем кухонным ножом расчленил труп, чтобы было легче избавиться от тела и скрыть следы.

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К слову, в Мексике арестовали супругов, убивших около 20 женщин. Они расчленяли жертв.

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