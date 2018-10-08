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Под Киевом в ДТП разбился украинский политолог

Под Киевом возле села Вита Почтовая мотоцикл влетел в отбойник. В результате ДТП погиб украинский политолог Дмитрий Косенко.

Смертельное ДТП произошло 6 октября около 21.00 возле села Вита Почтовая, у разворота в сторону села Круглик, сообщает Информатор.

Мотоцикл Yamaha с парнем и девушкой двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации, он ехал на очень высокой скорости.

Причиной аварии мог стать плохо освещенный участок поворота. Водитель не заметил отбойник и на скорости столкнулся с преградой.

Фото: Роман Барабаш/Інформатор

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Мотоцикл отбросило на расстояние около 200 метров. Водитель погиб мгновенно.

Девушку, которая также ехала на мотоцикле, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Роман Барабаш/Інформатор

Позже стало известно, что погибший – украинский политолог Дмитрий Косенко.

К слову, известного рэпера Hollywood Play застрелили возле клуба в Нью-Йорке, когда он праздновал свой день рождения.

Фото: philosophy.kiev.ua, Роман Барабаш/Информатор

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