У Борисполі невідомі закинули гранату у вікно квартири активіста.

У Борисполі (Київська область) невідомі кинули вибуховий пристрій у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура, повідомив народний депутат Ігор Луценко у Facebook.

– Близько години тому в квартиру мого помічника на громадських засадах Сергія Мазура з організації Січ кинули вибуховий пристрій. Постраждав батько Сергія. Він зараз в лікарні, втратив чимало крові, поранені ноги, – написав Луценко.

За попередньою версією, у вікно активіста закинули гранату або вибуховий пакет.

Читайте: Відрізав голову і руки: в Дніпрі чоловік розчленував знайомого (18+)



– Відомо, що зловмисники для здійснення свого задуму підставили драбину до дому. Речові докази з місця події вилучено. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство. Тривають оперативно-розшукові заходи, – повідомили у поліції.

До слова, під Києвом біля села Віта Поштова мотоцикл влетів у відбійник. У результаті ДТП загинув український політолог Дмитро Косенко.

Фото: Сергій Мазур, Igor Lutsenko