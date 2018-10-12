В Торецке (Донецкая область) на шахте Торецкуголь произошел обвал.

В Торецке (Донецкая область) на шахте Торецкуголь произошел обвал, в результате которого погиб один горняк, еще один в больнице, сообщает Громадське.

По информации представителя омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, обвал произошел вчера около 19.45.

– На участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое произошел выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя (забойщик) 1978 г.р. Второй горнорабочий очистного забоя 1992 г.р. находится в больнице, по предварительной информации горняк получил травму таза, – сказал Лисянский.

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К слову, ураган Майкл, который обрушился на Флориду (США) может стать самым мощным ураганом на северо-западной части штата за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.