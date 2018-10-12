У Торецьку (Донецька область) на шахті Торецьквугілля стався обвал.

У Торецьку (Донецька область) на шахті Торецьквугілля стався обвал, у результаті якого загинув один гірник, ще один у лікарні, повідомляє Громадське.

За інформацією представника омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, обвал стався вчора близько 19.45.

– На ділянці 95, горизонт 1146 м, в очисному забої стався викид вугілля, унаслідок якого загинув гірник очисного забою (забійник) 1978 р.н. Другий гірник очисного забою 1992 р.н. перебуває в лікарні, за попередньою інформацією гірник отримав травму (накол) тазу, – сказав Лисянський.

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