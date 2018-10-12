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В Лисичанске часть ракеты упала возле школы

В городе Лисичанск (Луганская область) возле школы упала часть ракеты.

Шматок ракети

В городе Лисичанск (Луганская область) в клумбу возле школы приземлилась часть ракеты, сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай в комментарии УНН.

Ранее в соцсетях сообщали, что вблизи одной из школ в городе произошел взрыв.

– Взрыв не подтвердился. Однако возле школы в клумбу упала часть ракеты Оса. Другая, главная, часть этой ракеты упала в парке. Из школы всех эвакуировали: и детей, и преподавателей. Никто не пострадал, – сказала Погукай.

На месте происшествия работают специалисты и правоохранители.

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В Лисичанске часть ракеты упала возле школы / 3 фотографии

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К слову, на украинско-белорусской границе в пункте пропуска Славутич в Черниговской области служебная собака украинских пограничников обнаружила в автомобиле с литовскими номерами взрывное устройство.

Фото: Виталий Шведов

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