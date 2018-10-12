У місті Лисичанськ (Луганська область) біля школи впала частина ракети.

У місті Лисичанськ (Луганська область) в клумбу біля школи приземлилася частина ракети, повідомила прес-секретар ГУНП в Луганській області Тетяна Погукай у коментарі УНН.

Раніше у соціальних мережах повідомляли, що поблизу однієї зі шкіл у місті стався вибух.

– Вибух не підтвердився. Однак біля школи в клумбу впала частина ракети Оса. Інша, головна, частина цієї ракети впала в парку. Зі школи всіх евакуювали: і дітей, і викладачів. Ніхто не постраждав, – сказала Погукай.

На місці події працюють фахівці і правоохоронці.





У Лисичанську частина ракети впала біля школи / 3 фотографии

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До слова, на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску Славутич у Чернігівській області службова собака українських прикордонників виявила в автомобілі з литовськими номерами вибуховий пристрій.

Фото: Віталій Шведов