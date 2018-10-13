В Охотському морі біля Курильських островів стався землетрус магнітудою 6,4 бали.
Біля Курильських островів в Охотському морі стався землетрус магнітудою 6,4 бали, повідомляє Інтерфакс.
– Землетрус зареєстровано в суботу о 22.10 за сахалінським часом з епіцентром у 269 км на північний захід від міста Північно-Курильська (острів Парамушир, Північні Курили) на глибині 509 км, – йдеться у повідомленні.
У населених пунктах землетрус не відчули, тривога цунамі не оголошувалася.
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До слова, ураган Майкл, що обрушився на Флориду (США) може стати найпотужнішим ураганом на північно-західній частині штату за всю історію метеорологічних спостережень з 1851 року.
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