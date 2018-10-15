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Пожар в центре Киева – горит офисный центр

На улице Жилянской в центре Киева горит промышленно-офисное здание.

Пожежа у Києві

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Судя по фото, из-за пожара в центре Киева наблюдается сильное задымление.

Издание dtp.kiev.ua уточняет, что горит офисное здание, а дым виден уже со всего правого берега.

Пострадали два человека.

Читайте: В 5 метрах от жилых домов: в Одессе в санатории вспыхнул пожар

Напомним, в сентябре на Новопечерских Липках в центре Киева также произошел масштабный пожар.

Фото: Киев Оперативный

Видеоdtp.kiev.ua

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