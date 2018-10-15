На вулиці Жилянській в центрі Києва горить промислово-офісна будівля.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Судячи з фото, через пожежу в центрі Києва спостерігається сильне задимлення.
Видання dtp.kiev.ua уточнює, що горить офісна будівля, а дим видно вже з усього правого берега.
Постраждали дві людини.
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Нагадаємо, у вересні на Новопечерських Липках у центрі Києва також сталася масштабна пожежа.
Фото: Київ Оперативний
Відео: dtp.kiev.ua
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