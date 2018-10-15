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Пожежа у центрі Києва – горить офісний центр

На вулиці Жилянській в центрі Києва горить промислово-офісна будівля.

Пожежа у Києві

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Судячи з фото, через пожежу в центрі Києва спостерігається сильне задимлення.

Видання dtp.kiev.ua уточнює, що горить офісна будівля, а дим видно вже з усього правого берега.

Постраждали дві людини.

Читайте: У 5 метрах від житлових будинків: в Одесі у санаторії спалахнула пожежа

Нагадаємо, у вересні на Новопечерських Липках у центрі Києва також сталася масштабна пожежа.

Фото: Київ Оперативний

Відео: dtp.kiev.ua

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